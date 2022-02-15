Джакарта, , 01:40 — REGNUM Полиция Индонезии арестовала четверых подозреваемых в терроризме в провинции Центральная Ява, сообщает пресс-служба ведомства.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, арестованных подозревают в участии в местной террористической группировке, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока в отношении задержанных ведется расследование. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Индонезии задержали более 360 подозреваемых в терроризме. Из них 332 подозреваемых находились под следствием, три дела передали в прокуратуру. Также 13 подозреваемых погибли, еще 16 человек оправдали по этим делам.

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