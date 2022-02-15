Москва, , 01:40 — REGNUM Западные СМИ уже некоторое время ведут скоординированную информационную атаку против Москвы. Она должна подорвать и дискредитировать справедливые требования России к США и НАТО обеспечить гарантии безопасности, также Запад пытается обосновать свои геополитические устремления и военное освоение территории Украины, пишет Институт РУССТРАТ.

Флаги США и Украины U.S. Army Europe

Очередной пик нагнетания напряжённости ситуации вокруг Украины произошёл 11 февраля 2022 года. На брифинге помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана прозвучал совет всем американским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну в ближайшие 24−48 часов. В тот же день во время виртуального саммита по Украине президент США Джо Байден озвучил дату «российского вторжения» на Украину — 16 февраля 2022 года.

Подобная риторика ярко доказывает, что военный конфликт нужен самим Соединённым Штатам. В Институте РУССТРАТ уверены, что ведётся информационная подготовка к масштабной провокации на Украине. Запад стремится создать для России такие условия, чтобы Москве пришлось вмешаться в конфликт на Донбассе.

Также есть вероятность, что, оказывая политическое, экономическое, военное и информационное давление на Кремль, Вашингтон заставляет Россию осуществить отвод войск от границы с Украиной, тогда киевский режим сможет осуществить военную агрессию против донецких республик.

Под информационным давлением и в режиме ожидания провокации российские власти поступают абсолютно верно — сохраняют выдержку и повышают осведомлённость о ситуации, пишет РУССТРАТ. США и НАТО с опасением ожидают военно-технический ответ России в связи с отказом Вашингтона и Североатлантического альянса предоставить гарантии безопасности.

По словам Владимира Путина, «нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны».