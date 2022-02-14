Тбилиси, 15 февраля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили не будет вызываться в парламент страны, сообщает 14 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ssg.gov.ge Григол Лилуашвили (справа)

Заявление об этом сделали председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и два его заместителя. Также они высказали свою полную поддержку Лилуашвили и его подчинённым.

«Комитет по обороне и безопасности не собирается вызывать главу СГБ. Во-первых, потому, что мы не видим в этом необходимости, а во-вторых, решение будет приниматься комитетом, а не исходя из предпочтений и повестки дня «Единого национального движения». Службу возглавляет патриот, высококвалифицированный профессионал, под руководством которого госбезопасность эффективно работает в плане предотвращения и нейтрализации внутренних и внешних угроз, направленных против Грузии. Именно это несовместимо с повесткой дня вредителей из ЕНД, что приводит их к неадекватным шагам», — говорится в заявлении.

Депутаты от оппозиционного «Единого национального движения» как раз активно настаивали на вызове Лилуашвили в парламент и его допросе там по делу о так называемых «кол-центрах».

Напомним, что в Грузии в последние несколько месяцев были задержаны члены организованной преступной группы, занимавшихся международными мошенничествами при помощи колл-центров. Оппозиция считает, глава грузинского СГБ может быть связан с этой преступной деятельностью.