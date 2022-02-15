Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Сбой в работе видеохостинга YouTube ощутили пользователи из США 14 февраля. Об этом сообщает сайт Downdetector, который специализируется на деятельности популярных интернет-ресурсов.

Планшет (сс) niekverlaan

Большая часть жалоб (58%) касается проблем с воспроизведением видеороликов. Еще 23% сообщений связанны с трудностями в работе сайта, а 18% — в работе приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в ряде стран мира был зафиксирован сбой в работе социальной сети Twitter.

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