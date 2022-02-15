Ростов-на-Дону, , 01:29 — REGNUM В акватории Чёрного моря пройдут совместные учения по уничтожению морских целей оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота (ЧФ). Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ЮВО.

На оперативные аэродромы для отработки ракетных пусков и бомбометания по морским целям были передислоцированы более 50 самолётов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО. В лётных тактических учениях в акватории Чёрного моря примут участие истребители Су-27СМ, Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34.

пресс-служба ЮВО «Экипажам необходимо подтвердить способность выполнения полётов в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления, а также полётов на предельно низкой высоте над водной поверхностью».

Авиация ЧФ и ЮВО также сопроводит корабельные ударные группы флота и выполнит другие действия по обеспечению безопасности в акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ в рамках учений «Союзная решимость — 2022» отработали совместное патрулирование границы Союзного государства.

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