Оттава, , 01:10 — REGNUM Боеприпасы на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн) будут направлены Канадой на Украину из-за ситуации вокруг этой страны, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 14 февраля в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, по словам главы правительства, Оттава предоставит Киеву займ в размере 500 млн канадских долларов ($392 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Джастин Трюдо заявил, что канадские власти изучают несколько вариантов помощи Украине на фоне ситуации на российско-украинской границе

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