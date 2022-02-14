Оттава, 15 февраля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Боеприпасы на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн) будут направлены Канадой на Украину из-за ситуации вокруг этой страны, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 14 февраля в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Кроме того, по словам главы правительства, Оттава предоставит Киеву заём в размере 500 млн канадских долларов ($392 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Джастин Трюдо заявил, что канадские власти изучают несколько вариантов помощи Украине на фоне ситуации на российско-украинской границе.