Тюмень, , 00:52 — REGNUM В Тюмени ищут подрядчика на пятилетний контракт по озеленению. Начальная стоимость контракта — более 696,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Озеленение © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «ЛесПаркХоз». Источник финансирования — муниципальный бюджет.

Подрядчику предстоит высадить 24 тысяч кустарников и деревьев, ухаживать за ними, бороться с вредителями и возбудителями заболеваний, пересаживать, выкорчёвывать пни и другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске утвердили ассортимент растений для озеленения города.

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