Тюмень, 15 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. В Тюмени ищут подрядчика на пятилетний контракт по озеленению. Начальная стоимость контракта — более 696,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

ИА REGNUM Озеленение

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «ЛесПаркХоз». Источник финансирования — муниципальный бюджет.

Подрядчику предстоит высадить 24 тысяч кустарников и деревьев, ухаживать за ними, бороться с вредителями и возбудителями заболеваний, пересаживать, выкорчёвывать пни и другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске утвердили ассортимент растений для озеленения города.