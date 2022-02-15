Тбилиси, , 01:41 — REGNUM Больной коронавирусом разбился насмерть после того, как он выпал из окна больничной палаты, сообщает 14 февраля грузинский телеканал «Формула».

В ковидной клинике Mos.ru

Как стало известно, 65-летний мужчина выпал из окна пятого этажа университетской клиники в Тбилиси. Его состояния после падения было чрезвычайно тяжёлом, и поэтому он почти сразу же скончался.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты и сотрудники полиции. Ведутся следственные действия. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, что в Грузии зафиксирован 1 458 093 случая заражения коронавирусом. 15 577 человек умерло.