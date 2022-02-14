Могадишо, 15 февраля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Четверо мирных жителей погибли при взрыве в регионе Средня Шабелле в центральной части Сомали, передает Radio Mogadishu.

Raxanreeb.com Сомали

По предварительным данным, авторикша наехал на самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге. В результате взрыва погибли четыре человека. В полиции уточнили, что все погибшие были торговцами верблюдами. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, однако власти подозревают в этом террористов из «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в столице Сомали произошел взрыв в ресторане, расположенном недалеко от резиденции президента республики. В результате взрыва погибли шестеро человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести.