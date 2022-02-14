Батуми, Грузия, 15 февраля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Грузинская неправительственная организация «Детектор растрат» опубликовала данные, согласно которым чиновники мэрии и депутаты муниципального собрания Батуми используют служебные автомобили для личных поездок, сообщает 14 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Автомобиль

Имело место 65 случаев необоснованного использования служебных автомобилей за пределами Аджарии, но эти чиновники официально не находились в командировках. Например, один из автомобилей необоснованно использовался 20 раз, израсходовав при этом 735 литров топлива на сумму 1 424 лари ($ 486). Несмотря на то, что количество поездок без сопроводительных документов составляет несколько десятков, ответственные лица в органах самоуправления Батуми этого не заметили. Если бы мэрия Батуми приняла во внимание рекомендацию правительства Грузии, то в 2019—2020 годах только за счёт сокращения автопарка можно было бы сэкономить в среднем 20 000 лари ($ 6 285).

Количество дежурных автомобилей в мэрии Батуми в 2019 году составляло 16, тогда как согласно рекомендации их должно быть семь, а в 2020 году — 12 вместо шести рекомендованных.