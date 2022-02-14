Рим, 15 февраля, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Правительство Италии рассматривает возможность компенсации гражданам оплаты услуг по получению психологической помощи, заявил в понедельник, 14 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Национальные СМИ отмечают, что подобные решения уже приняты в некоторых регионах страны, в частности, в Лацио.

За два года эпидемии, по данным национальной ассоциации психологов, «состояние психологического здоровья» нации заметно ухудшилось, на это следует обратить особое внимание, сказано в публикации Il Fatto Quotidiano.