Загреб, 15 февраля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. НАТО ни для кого не представляет угрозу — это оборонительный союз стран, которые «живут и продвигают свободу». Об этом 14 февраля заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время визита на американский авианосец «Гарри С. Труман», пришвартованном в порту хорватского города Сплит.

Official U.S. Navy Page Американский авианосец «Гарри Трумэн»

Пленкович отметил, что авианосец «Гарри С. Труман» является «символом американской привязанности к НАТО и к защите наших общих ценностей — свободы и демократии».

«Усиливая единство в НАТО, мы продвигаем мир, точно так же, как мы это ранее делали в Афганистане, Ливии, Ираке и в Средиземном море и как мы продолжаем этого делать в Косово и в Прибалтике», — процитировало агентство HINA слова Пленковича.

Напомним, что экипаж американского авианосца в последние несколько недель вместе с хорватскими военными принимал участие в учениях НАТО в Адриатическом море под названием «Удар Нептуна».