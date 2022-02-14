Тюмень, 15 февраля, 2022, 00:16 — ИА Регнум. В Тюмени в 2021 году вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости на 23%, предложение — на 1%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Pxhere.com Склад

Средняя стоимость аренды складов в Тюмени выросла на 40% — до 350 рублей за «квадрат», офисы — на 27%, до одной тысячи рублей, торговые пощади — на 15%, до 940 рублей.

Поднялся спрос на офисы, торговые площади и склады. По наблюдениям аналитиков, в 2021 году онлайн-ретейлеры, сервисы доставки и маркетплейсы стали одними из ключевых арендаторов складских площадей и помещений свободного назначения.

«При этом бурный рост интернет-шопинга также способствовал перераспределению спроса в категории торговых объектов — от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых массивов», — пояснил руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году предприниматели получили от властей столицы льготы по аренде нежилой недвижимости на 5,9 млрд рублей.