Рим, , 23:54 — REGNUM Конференция католических епископов Италии в понедельник, 14 февраля, призвала к миру на Украине.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«То, что происходит на границе Украины и России, беспокоит весь мир», — отметили авторы.

Епископы призвали все политические силы, национальные и межнациональные, избегать любых форм ненависти, национализма, «который ведет к конфликтам».

«В истории человечества больше нет места для оружия», — сказано в обращении.