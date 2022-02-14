Рим, 14 февраля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Целый ряд итальянских СМИ в понедельник, 14 февраля, выпустили «аналитические» материалы, в которых «объяснили» читателям причины «украинского кризиса».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Интересно, что у разных изданий (ведущая телерадиокомпания Mediaset, ведущая газета Corriere della Sera) многие формулировки совпадают дословно.

Начало «российско-украинского кризиса» отнесено к 2014 году, когда «украинский народ прогнал пророссийского президента Януковича», на что «Путин ответил аннексией полуострова Крым».

Также в текстах содержатся «ответы» и на другие вопросы: в версии Corriere — «Почему Россия боится расширения НАТО», «Как Путин объясняет сосредоточение войск на границе», «Почему США заинтересованы в Украине».