Подгорица, , 01:17 — REGNUM В Подгорице 14 февраля вечером прошла очередная акция протеста против формирования в черногорском парламенте правительства меньшинства, которое поддержали бы депутаты оппозиционной Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.

Здания правительства Черногории в Подгорице Rasho

Участники протеста заявили, что не позволят, чтобы подобные политические манипуляции перечеркнули избирательную волю граждан, передает телеканал РТЦГ.

Напомним, что ранее вице-премьер Черногории Дритан Абазович инициировал в парламенте голосование о доверии правительству Здравко Кривокапича. Голосами оппозиции и четырех депутатов партии Абазовича правительство было отправлено в отставку. Он предлагает сформировать правительство меньшинства и просит, чтобы его поддержали как Демократическая партия социалистов, так и самые большие партии правящей коалиции, такие, как «Демократический фронт». При этом в его правительстве нет мест для представителей этих двух партий.