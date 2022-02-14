В Подгорице прошла акция протеста против создания правительства меньшинства
Подгорица, 15 февраля, 2022, 01:17 — ИА Регнум. В Подгорице 14 февраля вечером прошла очередная акция протеста против формирования в черногорском парламенте правительства меньшинства, которое поддержали бы депутаты оппозиционной Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.
Участники протеста заявили, что не позволят, чтобы подобные политические манипуляции перечеркнули избирательную волю граждан, передает телеканал РТЦГ.
Напомним, что ранее вице-премьер Черногории Дритан Абазович инициировал в парламенте голосование о доверии правительству Здравко Кривокапича. Голосами оппозиции и четырех депутатов партии Абазовича правительство было отправлено в отставку. Он предлагает сформировать правительство меньшинства и просит, чтобы его поддержали как Демократическая партия социалистов, так и самые большие партии правящей коалиции, такие, как «Демократический фронт». При этом в его правительстве нет мест для представителей этих двух партий.