Каракас, 15 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В венесуэльском штате Апуре 14 февраля было обезврежено более 900 мин-ловушек в виде пластиковых контейнеров, начиненных шрапнелью. Ответственность за минирование территории была возложена властями Венесуэлы на колумбийские преступные группировки.

Surian Soosay Терроризм

О завершении операции сообщил на своей странице в социальной сети Twitter глава Стратегического оперативного командования Боливарианских национальных вооруженных сил Эрнандес Ларес.

Помимо мин-ловушек, военные обнаружили химические реагенты, боеприпасы, взрывчатку, оружие, винтовочные гранаты и т. п.

За последнюю неделю в Венесуэле была проведена серия операций по борьбе с наркоторговлей и терроризмом в приграничных регионах.