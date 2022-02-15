15 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 07:29 — REGNUM Иногда кажется, что Запад во главе с США делает всё, чтобы простое население России пропиталось к ним ненавистью. И хотя вопрос «отдает ли Вашингтон себе в этом отчет» остается открытым, копилка народной нелюбви к Западу со стороны жителей России пополняется всё новыми и новыми артефактами. Последний из них — издевательство Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) над 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Борьба международных институтов против российского ребенка стала одной из ключевых тем обсуждения в мессенджере Telegram.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Начало новой недели 14 февраля ознаменовалось для всех жителей России радостной новостью — судебные разбирательства доказали, что Валиева не виновна в употреблении допинга. Новость эту тут же разнесли популярные телеграм-каналы.

«Камила Валиева продолжит выступать в личном турнире Олимпиады — Спортивный арбитражный суд (CAS)», — сообщил телеграм-канал «Mash».

Решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет. Также судом было учтено позднее извещение фигуристки о положительной допинг-пробе в декабре, отметил телеграм-канал «Кстати».

Камила Валиева Luu

»Олимпийский и Паралимпийский комитеты США «разочарованы» вердиктом суда по делу Валиевой — заявление», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», после чего оповестил своих подписчиков о еще одной новости: «Независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства займется делом российской фигуристки Камилы Валиевой — релиз WADA».

Однако радость от восстановленной справедливости длилась недолго. Видимо, заправилы международных олимпийских организаций решили до последнего отстаивать свою диктатуру и, не сумев сфабриковать дело против российской спортсменки, пошли по другому пути.

«МОК: Если Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится», — ошарашил своих подписчиков телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь».

Новость эта предсказуемо вызвала негодование как популярных телеграм-каналов, так и простых пользователей мессенджера.

«Только мне одному кажется, что МОК просто конченные. Делать такие заявления ДО начала соревнования может преследовать только одну задачу — оказать эмоциональное давление на Камиллу Валиеву», — возмутился телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ».

»Убрать Валиеву с Олимпиады через суд у западных спортивных функционеров не получилось, так эти господа решили подгадить иначе. В МОК заявили, что церемония награждения в женском одиночном катании на пекинской Олимпиаде будет отменена, если Валиева попадёт на пьедестал», — вторил «СОЛОВЬЁВу» телеграм-канал «Выпускайте кракена».

Зимние Олимпийские игры в Пекине Официальное интернет-представительство президента России

»В МОК заявили, что если Валиева попадёт в число победителей, церемония награждения будет отменена. Надо ведь нагадить по-любому, даже если девочку допустили до соревнований», — высказался телеграм-канал «Голос Мордора».

Возмущение аморальному поведению Международного олимпийского комитета высказали не только российские телеграм-сообщества, но и иностранные. К сонму негодующих голосов присоединился и популярный украинский блогер Анатолий Шарий, который в своем телеграм-канале резко высказался в адрес МОК.

«Исполком Международного олимпийского комитета предупредил, что не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, если в ней будет участвовать российская спортсменка Камила Валиева. Тупо позорная организация. Заполитизированная, опозорившая себя многократно организация», — написал автор поста.

Решение признать Валиеву невиновной в употреблении допинга фактически подтвердило, что само это дело было спланированной атакой против спортсменки. Об этом говорит и тот факт, что суд учел отсутствие своевременного уведомления Валиевой о результатах взятой у нее пробы, из-за чего у спортсменки не было времени для подготовки к юридической защите, отметил телеграм-канал «Kotsnews».

»Радость по поводу участия Валиевой в одиночном зачете была преждевременной. Разбирательство по положительной пробе будет продолжаться. И даже если Камила выиграет золотую медаль, это еще не значит, что большие дяди из МОК ее потом не отберут. Точнее, ее просто не дадут, пока не закончатся разбирательства. Я это к тому, что психологическое издевательство над ребенком продолжается. Давление на нее нисколько не ослабло», — отметил автор поста.

Накал эмоций в Telegram дошел до того, что некоторые каналы даже усомнились в самой целесообразности участия российских спортсменов в столь политизированных мероприятиях, как современные Олимпийские игры.

«МОК, конечно, ужасающая помойка, как и все современное олимпийское движение. От спорта там не осталось ничего, и следовать указаниям изжившего себя МОКа равнозначно исполнению решений такого же изжившего себя института, как ООН. Отменить процедуру награждения фигуристов, если там будет присутствовать Камила Валиева, это вообще за гранью. Хотя знаете, это хороший урок нашим спортивным функционерам из числа тех, кто доказывал, что в выступлении под белым флагом нет ничего плохого», — высказал свою точку зрения телеграм-канал «Старше Эдды».

Не менее резок в отношении международных спортивных институтов оказался и телеграм-канал «Русский Демиург». При этом его администратор обратил внимание на то, что в роли цепных псов во время травли Валиевой выступили представители западных СМИ, которых почему-то до сих пор пытаются выставить эталоном журналистики.

«Все-таки у этих тварей на самом деле нет никаких ценностей (о которых они непрерывно вопят), как нет никаких табу и никаких тормозов… Журналист Гардиан, пишущий о спорте, Шон Ингл статейку написал о том, как британские журналисты из Inside The Game, которые первыми вбросили историю с «допингом» Валиевой, подвергаются абьюзу в сети и от российских медиа… Жалуются они, что им в сети угрожают смертью (дескать, мы тебя достанем, как достали Литвиненко, ага), страшными карами и вообще всячески обижают эти поганые русские… Да и российские медиа от социальных сетей не отстают, пишет Шон Ингл, вот в частности, когда британский корреспондент подкараулил Валиеву, закончившую тренировку, и спросил ее «ты мошенница, ты принимала допинг?», Валиева, закрывши лицо, убежала, но прибежали российские медиа, которые окружили «бедненького» британского журналиста и начали его стыдить за подобное поведение в адрес несовершеннолетнего ребенка… Британский журналист чувствовал себя при этом в небезопасности», — написал телеграм-канал.

Автор поста возмущенно заметил, что никому из иностранных журналистов даже в голову не приходит, что подобное поведение в адрес пятнадцатилетнего подростка может рассматриваться с точки зрения журналистской этики, как непристойное.

«Ах-ах, бедный британский журналист испугался толпы русских медийщиков… пятнадцатилетнего ребенка травмировать он не испугался, а вот взрослых дядек и теток, которые кинулись на ее защиту, испугался… В отношении русских дозволено всё… Одна история, когда задопингованная по самые уши Симона Байлз снимается с олимпийских соревнований, потому что ей ее риталина не подвезли, публично плачет, и всех журналистов, которые осмелились написать, что настоящие спортсмены не плачут и не подводят команду, а борются до конца, каким бы тот конец ни был, заклеймили позором в прессе и подвергли остракизму в американских соцсетях… Совсем другая история, когда взрослый бросается наперерез пятнадцатилетней девочке, суёт ей микрофон в лицо с криком «ты мошенница?»… В адрес ни одного спортсмена это бы не было позволено сделать, кроме русских… С русскими можно всё, даже оскорбление и борьба с их детьми…» — высказал свое мнение «Русский Демиург».

Симона Байлз Fernando Frazão.Agência Brasil

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