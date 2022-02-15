Белград, , 01:10 — REGNUM Правительство Республики Сербии направило президенту Александру Вучичу предложение о роспуске парламента. Об этом говорится в официальном сообщении кабинета министров, опубликованном после заседания правительства 14 февраля.

Правительство Сербии Matija sa VMO

«Если предложение будет принято, правительство после роспуска парламента войдет в технический мандат, но продолжит выполнять свои обязательства в полном объеме», — говорится в сообщении правительства Сербии.

Напомним, что в Сербии 3 апреля пройдут очередные президентские и внеочередные парламентские выборы, а также муниципальные выборы в столице страны Белграде.