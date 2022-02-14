Белград, 15 февраля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Правительство Республики Сербии направило президенту Александру Вучичу предложение о роспуске парламента. Об этом говорится в официальном сообщении кабинета министров, опубликованном после заседания правительства 14 февраля.

Matija sa VMO Правительство Сербии

«Если предложение будет принято, правительство после роспуска парламента войдет в технический мандат, но продолжит выполнять свои обязательства в полном объеме», — говорится в сообщении правительства Сербии.

Напомним, что в Сербии 3 апреля пройдут очередные президентские и внеочередные парламентские выборы, а также муниципальные выборы в столице страны Белграде.