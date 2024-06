Торонто, Канада, 14 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Канадская пост-рок-группа Godspeed You! Black Emperor утвердила подлинность утерянного альбома 1994 года All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling, представив официальный релиз пластинки. Об этом 14 февраля информирует портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Концерт группы Godspeed You! Black Emperor

All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling был впервые выпущен в декабре 1994 года на кассете. Она, как утверждается, является первым релизом Godspeed You! Black Emperor и была представлена тиражом всего 33 экземпляра, большинство из которых были утеряны за прошедшие годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователь форума 4chan поделился файлом с утерянным релизом, содержащим более часа музыки, распределенного на 24 песни. Теперь Godspeed You! Black Emperor выпустили официальный релиз кассеты на Bandcamp, в котором она разделена на четыре записи.