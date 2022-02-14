Утерянный альбом Godspeed You! Black Emperor получил официальный релиз
Торонто, Канада, 14 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Канадская пост-рок-группа Godspeed You! Black Emperor утвердила подлинность утерянного альбома 1994 года All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling, представив официальный релиз пластинки. Об этом 14 февраля информирует портал The Line Of Best Fit.
All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling был впервые выпущен в декабре 1994 года на кассете. Она, как утверждается, является первым релизом Godspeed You! Black Emperor и была представлена тиражом всего 33 экземпляра, большинство из которых были утеряны за прошедшие годы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователь форума 4chan поделился файлом с утерянным релизом, содержащим более часа музыки, распределенного на 24 песни. Теперь Godspeed You! Black Emperor выпустили официальный релиз кассеты на Bandcamp, в котором она разделена на четыре записи.