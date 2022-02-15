Богота, , 04:11 — REGNUM Колумбийское новостное агентство El Ejército 14 февраля сообщило о гибели военнослужащего на минном поле, оставленном бойцами расформированной ФАРК (Революционные вооружённые силы Колумбии). Трое человек также получили ранения.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Взрыв произошел при патрулировании территории в Кататумбо на северо-востоке Колумбии. 13 февраля батальон, патрулировавший деревню Сокуаво в муниципалитете Тибу, прошел по заминированному участку.

Погиб Мигель Анхель Натера Сагарра, один из раненых солдат был эвакуирован в клинику в Кукуте. В армии возложили ответственность за минирование этой территории отвечает «остаточная организованная вооруженная группа Структура 33», составленная бывшими бойцами ФАРК, отказавшимися идти на примирение с властями.

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