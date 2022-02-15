Богота, 15 февраля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Колумбийское новостное агентство El Ejército 14 февраля сообщило о гибели военнослужащего на минном поле, оставленном бойцами расформированной ФАРК (Революционные вооружённые силы Колумбии). Трое человек также получили ранения.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

Взрыв произошел при патрулировании территории в Кататумбо на северо-востоке Колумбии. 13 февраля батальон, патрулировавший деревню Сокуаво в муниципалитете Тибу, прошел по заминированному участку.

Погиб Мигель Анхель Натера Сагарра, один из раненых солдат был эвакуирован в клинику в Кукуте. В армии возложили ответственность за минирование этой территории отвечает «остаточная организованная вооруженная группа Структура 33», составленная бывшими бойцами ФАРК, отказавшимися идти на примирение с властями.