Рим, 14 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании 15 февраля в очередной раз обсудит проблему резкого роста цен на энергоносители, передают национальные СМИ в понедельник, 14 февраля.

Установка по добыче природного газа

Предполагается не только выделить дополнительные средства на смягчение роста цен для граждан и бизнеса, но и поставит задачу об увеличении объемов добычи газа и объёмов производства энергии из возобновляемых источников.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.