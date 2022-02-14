Вашингтон, 14 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Netflix представил первый тизер второго сезона шоу «Бриджертоны». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса 14 февраля.

Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020 Лондонские аристократы эпохи Регентства

В новом сезоне к своим ролям вернулись Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Голда Рошевель, Клаудия Джесси и другие. Премьера запланирована на 25 марта 2022 года. Шоу в новом сезоне получит десять эпизодов.

ИА REGNUM напоминает, что в основу сериала «Бриджертоны» лёг роман «Герцог и я» Джулии Куинн. Премьера шоу состоялась в декабре 2020 года — проект стал одним из самых популярных в истории Netflix.