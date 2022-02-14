Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Актриса Зои Кравиц рассказала, что работает с продюсером Джеком Антоноффом над своим предстоящим сольным альбомом. Об этом 14 февраля сообщил портал ELLE.

The Line Of Best Fit Актриса Зои Кравиц

В новом интервью ELLE Кравиц рассказала о роли Селины Кайл в фильме «Бэтмен» в преддверии его выхода в следующем месяце, а также о своем предстоящем сольном творчестве, сообщив, что она работает в студии с Джеком Антоноффом.

Согласно статье, дочь рок-музыканта Ленни Кравица пишет свой альбом вместе с Антоноффом в нью-йоркской студии Electric Lady, основанной Джими Хендриксом в 1970 году.

Кравиц сказала: «Я чувствую себя уязвимой, и это немного пугает, но создание музыки делает меня счастливой». ELLE сообщает, что в предстоящем альбоме будут затронуты такие темы, как любовь и утрата.