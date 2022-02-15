Асунсьон, , 04:11 — REGNUM Над Асунсьоном и другими парагвайскими городами навис густой дым — так на страну повлияли лесные пожары в Аргентине. Об этом сообщает парагвайское новостное агентство Ultima Hora.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Пульмонолог Карлос Мориниго предупредил, что загрязнение окружающей среды дымом может вызвать интоксикацию из-за высокого присутствия вредных частиц. Существует возможность воспаления дыхательных путей из-за отравления угарным газом и негативного влияния задымления на людей с гипотонией.

Чтобы смягчить воздействие смога на здоровье, доктор предлагает закрыть двери и окна домов, не заниматься спортом на открытом воздухе и отключить кондиционер во избежание задымления помещений и отравления угарным газом.

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