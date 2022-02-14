Салехард, , 23:13 — REGNUM В Салехарде задержали жителей Ставропольского края, которые под видом антиквариата продали монеты, металлические ложки и кресты, не имеющие ценности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

«Антиквариат» от ставропольцев Пресс-служба УМВД ЯНАО

В полицию 9 февраля обратился 48-летний житель Салехарда, купивший под видом антиквариата вещи сомнительного происхождения. За них он отдал 12 тысяч рублей.

При поддержке отряда спецназа «Гром» полицейские по горячим следам задержали двух жителей Ставропольского края 1993 и 2001 года рождения. Выяснилось, что ставропольцы купили металлические вещи на рынке. При себе у них были обнаружено, помимо «предметов старины», свыше ста тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.