Подгорица, 15 февраля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович вернул на повторное обсуждение в парламент Закон об изменениях и дополнениях Закона о местном самоуправлении. Об этом сообщили региональные СМИ 14 февраля.

UNCTAD Мило Джуканович

Упомянутый закон предусматривает проведение выборов в 14 муниципалитетах Черногории в один день. Это подразумевало бы и перенос ранее объявленных муниципальных выборов в городах Беране и Улцинь.

«На основании статьи 94 параграфа 1 Конституции Черногории возвращаю на повторное рассмотрение Закон об изменениях и дополнениях Закона о муниципальном самоуправлении, который парламент Черногории принял на третьем внеочередном заседании в этом году — 4 февраля 2022 года», — процитировал телеканал РТЦГ сообщение Джукановича.

Президент Черногории в своем обращении напомнил, что решение о проведении муниципальных выборов в городах Беране и Улцинь он принял в январе 2022 года, и что это решение вступило в силу в день принятия.

Напомним, что 4 февраля парламент Черногории проголосовал за изменения Закона о местном самоуправлении. Из 57 присутствующих депутатов за принятие закона проголосовало 46.