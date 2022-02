Лондон, , 23:12 — REGNUM Британская экспериментальная инди-рок группа The 1975 удалила свои аккаунты в социальных сетях и все материалы из своего сайта, намекнув на скорое появление новой музыки. Об этом 14 февраля написал портал NME.

The 1975 NME

С 14 февраля официальные аккаунты группы в Instagram и Twitter деактивированы, а их официальный сайт представляет собой чистую белую страницу. В прошлом, анонсируя новый материал, группа удаляла все следы из социальных сетей. Теперь, как и перед анонсом альбома 2018 года A Brief Inquiry Into Online Relationships, альбома 2020 года Notes On A Conditional Form и второго альбома I Love It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It 2016 года, группа полностью обезличила социальные сети.

В прошлом месяце стало известно, что группа вернулась в студию для работы над новой музыкой: фронтмен Мэтти Хили поделился черно-белыми кадрами, на которых видно, как Хили играет на акустической гитаре, а вокруг него расставлены инструменты и записывающее оборудование. Пост был озаглавлен «Часть 5, день 1», что намекает на пятый студийный альбом группы.

https://twitter.com/The1975_Tour/status/1493210323071160320

Продолжение альбома Notes On A Conditional Form, вышедшего в мае 2020 года, уже некоторое время является предметом догадок фанатов. В августе 2021 года фронтмен Мэтти Хили подшутил над перспективой «сделать еще одну «классическую пластинку».

https://twitter.com/jamieoborne/status/1492951569477816320

В качестве еще одного намека на новую музыку стал пост от менеджера группы Джейми Оборна, который написал в Twitter-аккаунте в выходные: «Хотел бы я поставить вам, ребята, новую пластинку. Она так прекрасна».

Читайте ранее в этом сюжете: Джек Харлоу пообещал выпустить новую музыку 18 февраля