Москва, 14 февраля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) высказался относительно трейлера-тизера сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он опубликовал пост на эту тему в личном телеграм-канале 14 февраля.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

Блогер раскритиковал шоу, назвав его «дорогим мылом». «Перед нами мыльцо, скрывающее хромакей, и общая гладкость, дабы совокупить графен с реальными кадрами. Картинка такая мягкая, такая сглаженная, такая приятная, будто сериал снимали на киностудии в Ривенделле», — пишет BadComedian.

Баженов также привёл информацию о количестве отметок «не нравится» у трейлера шоу. Как отмечает блогер, по данным сервиса Return YouTube Dislikes, «на 35 тыс. лайков — почти 8 тыс. дизов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети раскритиковали сериал «Властелин колец: Кольца власти» за очередную попытку «нажиться» на франшизе — зрители в комментариях цитируют автора «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина. «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы», — пишут они на разных языках.