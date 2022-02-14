Поти, Грузия, 15 февраля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. В приморском городе Поти в канализационной трубе было обнаружено новорожденного ребёнка, сообщает 14 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Канализационный коллектор

Тело было найдено в новом районе грода, в посёлке, где проживают беженцы. Местные жители увидели завернутое в одежду тело после того, как канализационная труба засорилась, и жильцы попытались ее прочистить.

На месте происшествия работает полиция. Ведутся следственные действия. В настоящее время у полиции нет подозреваемого. Есть версия, что, возможно, женщина жила в другом месте и привезла туда новорождённого, чтобы замести следы. Дополнительные подробности на данный момент неизвестны.