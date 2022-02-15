Москва, , 08:06 — REGNUM Динамика макроэкономических показателей Китая намного выигрышнее многих европейских государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин, отвечая на вопрос о том, стоит ли жителям РФ хранить сбережения в таких валютах, как юань, иена, фунт стерлингов или швейцарский франк.

Фунт Стерлингов

«Юань выглядит стабильным и устойчивым, — сказала Литвин. — Динамика макроэкономических показателей Китая намного выигрышнее многих европейских государств. ЦБ Китая продолжает наращивать золотовалютные резервы, увеличивая долю монетарного золота, что также положительно повлияет на курс юаня в ближайшем будущем. Высокий уровень стабильности отличает швейцарский франк и шведскую крону, которые даже в период пандемии продемонстрировали высокую устойчивость. Швейцарский франк в начале года по темпам роста к доллару опережал даже евро».

Что касается британского фунта и японской иены, то, как подчеркнула Литвин, эти валюты в последние годы демонстрировали существенную волатильность.

«В частности, обесценение фунта ускорилось после Brexit. Сейчас фунт и иена понемногу обесцениваются, о чем свидетельствует динамика валютных курсов с начала 2022 года», — сказала Литвин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвин объяснила, есть ли основания для ослабления позиций доллара в ближайшей перспективе.