Лейпциг, Германия, , 23:06 — REGNUM 24-летний французский центральный полузащитник немецкого футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг» Кристофер Нкунку, как сообщает издание ESPN, входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Также сообщается, что в подписании Нкунку заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник. Кристофер может заменить Поля Погба, который летом 2022 года может покинуть «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 31-м матче за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в котором отметился девятнадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Нкунку выступает за «РБ Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. За последние три года трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, возросла с 12 до 55 миллионов евро.