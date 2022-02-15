Москва, , 08:05 — REGNUM Для ослабления позиций доллара в ближайшей перспективе нет оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Доллар и евро © ИА REGNUM

«Евро и доллар — традиционные резервные валюты, которым жители РФ отдают предпочтения, формируя валютную корзину, — продемонстрировали достаточно высокую устойчивость в условиях пандемии, — сказала Литвин. — Перспективы изменения курса евро во многом будут зависеть от геополитической ситуации, в частности от преодоления последствий энергетического кризиса, возможности использования более дешевых энергоресурсов странами еврозоны. Для ослабления позиций доллара в ближайшей перспективе весомых оснований нет. Экономика США быстро восстанавливается и выглядит сильной, по крайней мере по сравнению с экономиками стран ЕС. Кроме того, ФРС США планирует увеличение ключевой ставки, а это означает, что доллар будет дорожать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвин заявила, что накопления в рублях выглядят надежными и целесообразными.