Москва, , 08:05 — REGNUM Накопления в рублях представляются надежными и целесообразными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM15 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия накопила достаточно золотовалютных резервов для обеспечения стабильности курса рубля, — сказала она. — Рост цен на нефть предвосхищает формирование положительного сальдо торгового и платежного балансов РФ. Банк России проводит политику «дорогих денег», о чем свидетельствует очередное повышение ключевой ставки, а это будет способствовать снижению инфляционных ожиданий субъектов экономики и приближению уровня инфляции к таргету в 4−4,5%».

В связи с этим она обратила внимание на то, что с февраля 2016 года по февраль 2018 года доллар девальвировал по отношению к рублю на 25%.

«Прогнозные параметры роста ВВП в российской экономике в 2021—2022 годы на 1−2%, положительного сальдо торгового и платежного балансов, а также положительной динамики золотовалютных резервов ЦБ РФ позволяют дать утешительные прогнозы по поводу относительной устойчивости рубля в течение 2022 года, — сказала Литвин. — Необходимыми условиями при этом будут политическая стабильность и предсказуемая геополитическая ситуация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвин рассказала, какие факторы стоит учесть, выбирая валюты для хранения сбережений.