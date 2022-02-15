Москва, 15 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Для того, чтобы уберечь сбережения от обесценивания, лучше выбрать для их хранения две-три валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин. Так она прокомментировала информацию о том, что значительная часть вкладов в российских банках хранится в рублях.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбережения

«При выборе той или иной валюты для формирования сбережений следует учесть ряд факторов. Прежде всего макроэкономических — динамику ВВП в целом и на душу населения, уровень инфляции, безработицу, сальдо торгового и платежного балансов, величину золотовалютных резервов ЦБ, востребованность валюты на мировом рынке, ее устойчивость к разнообразным шокам и ликвидность, то есть способность быстро и без потерь обмениваться на любые другие активы, — сказал Литвин. — Наиболее надежными с этой точки зрения в кратко‑ и среднесрочной перспективе представляются рубль, доллар, евро, швейцарский франк, а также юань. Причем для диверсификации рисков обесценивания сбережений лучше выбрать две-три валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что жителям РФ не стоит размещать сбережения в таких валютах, как юань или иена.