Рим, 14 февраля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. 60% жителей Италии полагают, что за последние 30 лет ситуация с коррупцией в стране не изменилась, таковы итоги опроса Demos, опубликованные в понедельник, 14 февраля.

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США — Италия Босс мафии

Лишь 16% респондентов полагают, что за указанный период масштабы коррупции сократились.

Опрос был проведен к 30-летию финальной фазы крупнейшей антимафиозной операции спецслужб Италии, известной как «Операция «Чистые руки».