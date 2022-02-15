Москва, 15 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ в 2021 году наблюдался рост регистраций новых индивидуальных предприятий, можно объяснить тем, что данная форма организации деятельности более выгодна, чем работа в виде общества с ограниченной ответственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии, член «Партии роста» Елена Гнетова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«Кроме того, ряд регионов ввели существенные налоговые льготы для ИП, которые перешли с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения, — сказала Гнетова. — Например, в Карелии были созданы дополнительные преференции для начинающих предпринимателей — снижение стоимости патентов для 24 видов предпринимательской деятельности в два раза».

Таким образом, как пояснила Гнетова, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения и занятые в отраслях, наиболее пострадавших в период противодействия коронавирусной инфекции, могли вдвое сократить свои расходы на приобретение патента.

«Также в Карелии продолжают действовать двухлетние налоговые каникулы (ставка налога — 0) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощённую систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, в бытовых услугах, услугах по предоставлению мест для временного проживания, — сказала Гнетова. — Кроме этого, службы занятости в течение двух последних лет предлагают безработным гражданам такие формы поддержки, как грант на открытие своего дела в размере более 200 тысяч рублей. Эти стимулирующие меры могли также повлиять на принятие решения об открытии собственного бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России в 2022 году продолжит расти количество индивидуальных предпринимателей.