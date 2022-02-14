Мюнхен, Германия, 14 февраля 2022, 22:57 — REGNUM 14 февраля экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что 26-летним центральным защитником мюнхенской «Баварии» Никлсом Зюле до подписания контракта дортмундской «Боруссией» интересовали два клуба АПЛ.

Флаг футбольного клуба «Бавария»
Флаг футбольного клуба «Бавария»
(сс) RonnyK

«У Никласа Зюле было два предложение из Англии — одно из них от «Ньюкасл», где он мог бы много заработать, но он выбрал «Боруссию». Он не чувствовал поддержки со стороны «Баварии», поэтому он решил уйти», — цитирует Маттеуса издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Зюле подписал со «шмелями» четырехлетнее соглашение, которое вступит в силу с сезона 2022/23. Футболист перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента летом 2022 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в двадцати турах немецкой Бундеслиги, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. В составе сборной Германии Зюле сыграл в пяти матчах группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.