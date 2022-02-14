Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. 14 февраля экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что 26-летним центральным защитником мюнхенской «Баварии» Никлсом Зюле до подписания контракта дортмундской «Боруссией» интересовали два клуба АПЛ.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

«У Никласа Зюле было два предложение из Англии — одно из них от «Ньюкасл», где он мог бы много заработать, но он выбрал «Боруссию». Он не чувствовал поддержки со стороны «Баварии», поэтому он решил уйти», — цитирует Маттеуса издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Зюле подписал со «шмелями» четырехлетнее соглашение, которое вступит в силу с сезона 2022/23. Футболист перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента летом 2022 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в двадцати турах немецкой Бундеслиги, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. В составе сборной Германии Зюле сыграл в пяти матчах группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.