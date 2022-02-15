Москва, 15 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В России в 2022 году продолжит расти количество индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

geralt Бизнесмены

«Рост количества индивидуальных предпринимателей продолжится. Причин этому несколько. Во-первых, в период значительных ограничений и локдаунов наблюдался отток желающих заниматься бизнесом. Отсюда мы можем говорить о своего рода восстановлении численности ИП, — сказал Чеглов. — Во-вторых, росту числа индивидуальных предпринимателей способствует ужесточение контроля ЦБ за переводами физических лиц и поступлениями на их счета. Люди опасаются, что их маленькие и не очень бизнесы будут выявлены и за этим последуют репрессии. Поэтому многие считают, что получить статус ИП часто выгоднее, чем объявлять себя самозанятым».

В-третьих, как подчеркнул Чеглов, многие ИП в настоящее время учреждаются для оптимизации налогообложения крупными и средними, а часто и малыми предпринимателями.

«Например, обедая в кафе, мы видим, что в чеке значится ИП, а если возьмем что-то из бара — то ООО. А заведение одно. И пока это востребовано, количество таких ИП также будет расти», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что увеличение количества новых индивидуальных предпринимателей будет зависеть от мер государственной поддержки малого бизнеса.