Москва, 15 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Жителям РФ не стоит размещать свои сбережения в таких валютах, как юань или иена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные о том, что большинство жителей РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

«При выборе валют для хранения сбережений нужно руководствоваться двумя факторами: доходностью и надежностью этих валют, — сказал Твердохлеб. — Ранее вложения в доллары и евро представлялись нам более привлекательными, однако ставки по валютным вкладам значительно снизились, поэтому размещать свои сбережения в иностранных валютах стало не совсем оправданно. На сегодняшний день оптимальным решением для сбережения доходов будет использование рублевых вкладов. На фоне роста ключевой ставки банки начинают подтягивать и ставки по депозитам, на рынке уже появились предложения в виде 10 и более процентов годовых. В совокупности с довольно стабильным курсом рубля это позволяет говорить о реальной доходности рублевых сбережений».

При этом, как подчеркнул экономист, размещать свои сбережения в более «экзотических» валютах вроде юаня или иены не стоит.

«Доля этих валют в операциях российских банков ничтожно мала, спрос на них также крайне незначителен, поэтому их стоимость на нашем рынке абсолютно непривлекательна с точки зрения операций по сбережению доходов», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, значительная часть вкладов в банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это больше 90% депозитов.