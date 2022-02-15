Приштина, , 00:38 — REGNUM Великобритания заинтересована в инвестировании в отдельные сферы экономики сепаратистского Косово. Об этом заявил 14 февраля комиссар Великобритании по торговле Мартин Уилкерс во время встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти и министром торговли Розетой Хайдари.

Правительство Косово Albinfo

На официальной странице посольства Великобритании в Приштине в Фейсбуке Уилкерс похвалил усилия Косово по созданию привлекательной инвестиционной среды через борьбу с коррупцией.

«Также речь шла о стратегических секторах экономики, где существует потенциал для участия британских фирм», — рассказалУилкерс.

Напомним, что ранее Приштину посетил спецпредставитель Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич.