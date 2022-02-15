Москва, , 08:00 — REGNUM Рост в России количества новых индивидуальных предпринимателей будет зависеть от уровня инфляции и мер поддержки малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году количество ИП выросло почти на треть по сравнению с 2020 годом.

Предприниматель

«Во многом рост количества индивидуальных предпринимателей связан с эффектом адаптации к пандемии, когда стало ясно, что эта напасть будет с нами еще долго. В 2020 году многие воздерживались от заранее обдуманных планов по открытию своего дела, вполне разумно опасаясь всё новых локдаунов, — сказал Цыганов. — Они же послужили причиной закрытия многих ИП наравне с еще одной причиной — переходом в статус самозанятого, который позволяет снизить часть издержек. Последняя тенденция сформировалась еще до пандемии. Поэтому рост 2021 года связан с отложенными в острый период пандемии решениями».

Как пояснил Цыганов, продолжение увеличения числа ИП будет зависеть от роста экономики России в целом, качества этого роста и уровня инфляции, проведения антимонопольной политики, а главное — мер поддержки малого бизнеса, который в них явно нуждается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рост количества ИП связан с отменой единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

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