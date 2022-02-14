Берлин, , 23:25 — REGNUM Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет отказаться от использования авиационной службы бундесвера при официальных зарубежных поездках и чаще пользоваться регулярными авиарейсами. Об этом сообщает 14 февраля немецкое издание Spiegel.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

Как пояснила пресс-секретарь министерства иностранных дел, таким образом Бербок, являющаяся представитель партии «зелёных», стремится «сохранять выбросы CO₂ при осуществлении поездок на как можно более низком уровне»

Сообщается, что в будущих поездках министр будет проверять, возможен ли вылет в запланированный пункт назначения регулярным рейсом с точки зрения времени и логистики. Впервые Бербок и её делегация намерены вылететь регулярным рейсом 15 февраля, когда запланирован её первый визит в Мадрид.

«Нет никаких сомнений в том, что отказ от собственного правительственного самолета — это, по сути, способ сэкономить CO₂», — отметила представитель ведомства. Она также сообщила, что федеральное правительство уже произвело компенсационные выплаты по CO₂ за все последующие командировки. Они будут обрабатываться через отдел торговли выбросами федерального агентства по окружающей среде.