Москва, 15 февраля, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Великобритания в ближайшее время будет усиливать своё присутствие в Закавказье для ослабления позиций России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Великобритания всегда имела интерес к Кавказу и Закавказью. Это регион рассматривался ею как плацдарм для давления на Россию. Это пошло ещё с XIX века, когда у нас была сильная конкуренция с Британской империей, и британцы опасались, что мы дойдём до Индии. И они использовали контрдавление в этом регионе, использовали против нас Турцию. Сейчас Британия активизирует свою самостоятельную внешнюю политику. И нельзя исключить того, что она усилит свои действия в Закавказье. И во время войны в Чечне англичане открыто поддерживали сепаратистов. Британские агенты действовали внутри Чечни под видом разного рода эмиссаров. Кроме того, я абсолютно уверен, что Британия причастна к теракту в Беслане. Поскольку до этого британский спецназ проводил учения в Грузии, и спустя несколько дней произошёл теракт в Беслане. Я не верю в такие случайные совпадения», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Великобритания, конечно же, сейчас присутствует в Закавказье и будет усиливать там свою активность. Эксперт подчеркнул, что англичане будут стараться расстроить российскую игру в регионе и использовать элементы давления через Закавказье на Россию.